Kunst im Museum Langes Tannen : Uetersen: Ein Tag mit der Kinderbuchillustratorin Kerstin Meyer

Besucher genießen am 16. Mai auf dem Museumsgelände an der Heidgrabener Straße auch kostenlos Kaffee und Kuchen.

Uetersen | Uetersens Museumsleiterin Ute Harms hofft auf gutes Wetter am Sonntag (16. Mai). Das ist Voraussetzung für eine coronagerechte Kulturveranstaltung in Langes Tannen. Harms hat gegenüber shz.de mitgeteilt, dass die derzeit ausstellende Künstlerin Kerstin Meyer aus Wedel an diesem Tag nicht nur die von ihr illustrierten Bücher signieren wird, sondern auc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.