Feuerwehr im Einsatz : Uetersen: Keller am Großen Sand steht hüfttief unter Wasser

Am Sonnabend wurde die Feuerwehr Uetersen an den Großen Sand alarmiert. Dort stand der Keller eines kombinierten Wohn- und Geschäftshauses hüfttief unter Wasser.

Uetersen | Auch abseits des Sturmtiefs Nadia gab es am Wochenende einen Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Uetersen (Kreis Pinneberg). Am Sonnabend (29. Januar) wurden die Retter gegen 20 Uhr an den Großen Sand gerufen. Der gemeldete Grund: In einem Keller eines kombinierten Wohn- und Geschäftshauses sollte Wasser hüfthoch stehen. Das Gebäude befand sich in der Fußgängerzone. Wehrführer Frank Girnus, der als erster an der Einsatzstelle war, bestätigte die Lage. Mithilfe einer Pumpe wurde das Wasser schließlich aus dem zirka 45 Quadratmeter großen Keller befördert. Ursache war augenscheinlich eine defekte Wasserleitung. Ein Bewohner gegenüber shz.de: „Ein Glück, dass ich noch einmal in den Keller gegangen bin. Sonst hätten wir es viel später bemerkt.“ Der Einsatz für die Feuerwehr dauerte zirka eine Stunde. ...

