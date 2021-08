Betrieb eingestellt : Uetersen: Kein Corona-Testcenter mehr beim Burg-Kinocenter

Das auch an Sonntagen geöffnete Schnelltestcenter beim Burgkino in Uetersen hat seinen Betrieb eingestellt. Eine Möglichkeit, sich sonntags testen zu lassen, gibt es aber noch in näherer Umgebung zur Rosenstadt.

Uetersen/Tornesch | Das war aber ein kurzes Intermezzo. Gerade erst hatte das Testcenter beim Burg-Kinocenter seine Zelttüren geöffnet, da informierte Kamal Kakar vom Anbieter corona-test.gratis Bernd Keichel vom Burg-Kinocenter bereits wieder über das Ende des kostenlosen Angebots. Der Homepage des Kinos ist zu entnehmen, dass die Botschaft das Lichtspielhaus „mit wenig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.