Der Umwelt zuliebe : Uetersen kämpft beim Stadtradeln um vordere Plätze

Höhepunkt des Wettbewerbs für ein gesundes Klima ist auch in Uetersen der Stadtradel-Tag am Samstag, 22. Mai.

Uetersen | Die Stadt Uetersen nimmt als eine von 19 Kommunen im Kreisgebiet am diesjährigen Stadtradeln teil. Wer in der Rosenstadt wohnt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine Schule besucht, kann für Uetersen in die Pedale treten und so ganz nebenbei etwas für das Klima tun, denn er spart CO2 ein. Die Teilnahme ist noch bis zum 6. Juni möglich. Anmeldungen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.