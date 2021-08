Hakuna Matata in Langes Tannen : Uetersen: Buntes Festival mit Talk, Tanz und ganz viel Tönen

Auf der Streuobstwiese von Langes Tannen ist vom 17. bis 19. September das Herz Afrikas zu Gast. Hakuna Matata heißt es dann zum zweiten Mal in Uetersen.

Uetersen | Akrobatisch, rhythmisch und kunterbunt geht es von Freitag bis Sonntag (17. bis 19. September) in Langes Tannen zu. Der in Heidgraben lebende Musiker Henry (Izo) Anyanga ist Initiator von Hakuna Matata – dem nach der Premiere im Jahre 2019 zweiten Event unter diesem Motto in Uetersen. Hakuna Matata ist ein Spruch der afrikanischen Sprache Swahili. ...

