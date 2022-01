Schwarzer Weg in Uetersen : Teil der Veloroute und Schulweg: Grüne kritisieren schlechten Zustand

Er steht vor allem während der regen- und schneereichen Wintermonate oft unter Wasser: der Schwarze Weg, Verbindung zwischen Tornescher Weg und Hebbelstraße. Die Grünen stört der Zustand – und sie kämpfen für eine Verbesserung.

Uetersen | Der Begriff Schwarzer Fluss dürfte manch Uetersenern, aber auch Moorreger Bürgern wohl bekannt sein. So wurde in früheren Jahren die Pinnau genannt, weil diese damals stark verschmutzt war. Doch wo verläuft der Schwarze Weg? Es handelt sich um die nur in Teilen ausgebaute Wegeverbindung zwischen den Straßen Tornescher Weg und Hebbelstraße. Dieser Weg ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.