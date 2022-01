Vor dem Repowering im Windpark : Uetersen: Gründung der Bürgerenergiegenossenschaft rückt näher

Noch vor der Ertüchtigung des Windparks Uetersen soll die Bürgerenergiegenossenschaft gegründet worden sein. Das ist das Ziel der Initiatoren. Deshalb wird zu einem weiteren Infoabend eingeladen – diesmal virtuell.

Uetersen | Statt der sechs vorhandenen 99 Meter hohen Windenergieanlagen sollen sich in Zukunft vier 180 Meter große Räder westlich der Uetersener Stadtgrenze drehen. So will es Planet Energy, Mehrheitseigentümer des Windparks in Uetersen. Die Uetersener Politiker haben bereits ihr Einverständnis gegeben. Parallel dazu hat sich eine Gruppe von Befürwortern zusam...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.