Jubiläum an der Erlöserkirche : Uetersen: 21 goldene und diamantene Konfirmanden feiern Gottesdienst

Bei schönstem Sonnenschein verbrachten mehr als 20 goldene und diamantene Konfirmanden der Erlöserkirche am Sonntag einen gemeinsamen Tag und schwelgten in Erinnerungen.

Uetersen | Einen besonderen Gottesdienst hat es am Sonntag (24. Oktober) in der Uetersener Erlöserkirche am Ossenpadd gegeben. Dort konnte Pastor Johannes Bornholdt mehr als 20 diamantene und goldene Konfirmanden begrüßen. Zwei goldene und ein diamantener Jahrgang Im vergangenen Jahr hat es an der Erlöserkirche keine goldene Konfirmation gegeben. Insofern ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.