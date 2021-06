Gedenktag in Uetersen : Geschichtswerkstatt erinnert an den Überfall auf die UdSSR

Die für die Gedenkstätte Gudendorf in Dithmarschen Verantwortlichen rufen auf, am 22. Juni 2021 in den verschiedenen Erinnerungsorten in Schleswig-Holstein der Toten aus den Ländern der früheren Sowjetunion zu gedenken.

Uetersen | Die Geschichtswerkstatt des SPD-Ortsvereins unterstützt den Aufruf der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten in Schleswig-Holstein, des 22. Juni 1941 zu gedenken. Vor 80 Jahren hat Nazi-Deutschland unter dem Tarnnamen „Aktion Barbarossa“ die damalige Sowjetunion angegriffen. 25 namentlich bekannten und zwei unbekannten Tote „Auch in Ueters...

