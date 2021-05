Unfall in Uetersen : Gas und Bremse verwechselt: 81-Jähriger fährt Radfahrerin an

Der Ford des Mannes prallte bei der Kollision mit hoher Geschwindigkeit gegen eine 73-Jährige Radfahrerin aus Uetersen.

Uetersen | Bei einem Verkehrsunfall in Uetersen (Kreis Pinneberg) ist am Montag (17. Mai) eine 73 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden. Ein 81-jähriger Autofahrer aus Uetersen hatte beim Anfahren offensichtlich das Gas- und das Bremspedal verwechselt und dabei die Frau – ebenfalls aus Uetersen – in der Gerberstraße angefahren. Das teilte Kai Hädicke-Sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.