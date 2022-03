Aus der Ukraine nach Uetersen : So werden geflüchtete Kinder an der Birkenalleeschule betreut

Die Kapazität der DaZ-Klasse an der Birkenalleeschule in Uetersen erschöpft. Daher werden Flüchtlingskinder aus der Ukraine sofort in den normalen Klassenverband integriert.

Uetersen | Kinder und Jugendliche, die, aus der Ukraine kommend, derzeit Schutz in Deutschland suchen, sind in der Regel schulpflichtig. Für sie muss also eine geeignete Bildungseinrichtung gefunden werden. Auch in Uetersen sind die ersten Schulkinder aus dem Kriegsgebiet angekommen. Sie wurden der Birkenallee-Grundschule zugewiesen, besuchen dort die vierte Kla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.