Schenkung der Fielmann AG : Uetersen: Viele Adolf-Möller-Originale für das Museum Langes Tannen

Neben den großen Arbeiten umfasst die Schenkung im Wert von 5000 Euro Bücher mit Zeichnungen des in Uetersen geborenen aber weitestgehend unbekannten Künstlers.

Uetersen | Die Fielmann AG fördert das Museum Langes Tannen in Uetersen bereits seit 14 Jahren. Am Donnerstag (8. Juli) hat die Niederlassungsleiterin der Fielmann AG EImshorn, Saskia Leskow, fünf Original-Arbeiten des in Uetersen geborenen Illustrators Adolf Möller an das Museum übergeben. Daneben ein Konvolut von Büchern, deren Umschlagsillustrationen ebenfall...

