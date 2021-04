Feuerwehr Uetersen im Einsatz : Ausgelaufenes Öl auf der Stavenowstraße droht in Kanalisation zu laufen

Mithilfe von Ölbindemitteln verhinderte die Feuerwehr am Sonntag (25. April) einen größeren Umweltschaden.

Uetersen | Die Freiwillige Feuerwehr Uetersen musste am Sonntag (25. April) an die Stavenowstraße ausrücken. Gegen 14.10 Uhr meldete ein Zeuge der Leitstelle in Elmshorn, dass sich ausgelaufenes Öl nicht nur auf der Fahrbahn verteilt habe, sondern zudem drohe, über einen Gully in die Regenwasserkanalisation einzudringen. Die Feuerwehr war binnen Minuten zur S...

