Müllcontainer in Brand gesetzt : Uetersen: Feuerwehr bekämpft Brand an Turnhalle in der Parkstraße

Flammen sprangen von Müllcontainern auf die Halle über. Einsatzleiter Frank Girnus schätzt den Schaden auf 20.000 Euro.

Uetersen | Schreck am Sonntagmittag (11. April): In der Parkstraße in Uetersen (Kreis Pinneberg) haben Müllcontainer an einer Turnhalle gebrannt. Die Flammen sprangen auf das Gebäude über und beschädigten das Mauerwerk. Die Freiwillige Feuerwehr Uetersen brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Laut Einsatzleiter war Brandstiftung die Ursache, Zeugen hatten Ju...

