Zeugen-Suche : Feuer am Ohrtbrook in Uetersen: Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus

Das Feuer war am 2. März in einem Zweifamilienhaus ausgebrochen. Der Feuerwehr gelang es, den Dachstuhl zu retten.

Klaus Plath

08. März 2021, 15:45 Uhr

Uetersen | Brandstiftung gilt als wahrscheinliche Ursache des Feuers in einem Zweifamilienhaus an der Straße Ohrtbrook in Uetersen (Kreis Pinneberg). Das Feuer war am Dienstagabend (2. März) um 19.34 Uhr gemeldet worden. Die Flammen züngelten im Obergeschoss. Der Feuerwehr gelang es, den Dachstuhl zu retten. Einen löschwasserbedingten Schaden konnte die Wehr allerdings nicht verhindern.

Klaus Plath

Sofort nach dem Feuer beschlagnahmte die Kriminalpolizei das ausgebrannte Wohngebäude. Brandsachverständige benötigten mehrere Tage, um schließlich zum Schluss zu gelangen, dass von einer Brandstiftung ausgegangen werden müsse. Die Polizei bittet die Bürger um Mithilfe. Wer zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht habe, möge sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer (04101) 2020 in Verbindung setzen.