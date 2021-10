Feuer in Langes Tannen : Zerstörte Museumsscheune in Uetersen: Polizei geht von Brandstiftung aus

Die Ermittler schließen einen technischen Brand als Ursache des verhängnisvollen Feuers aus. Schon als das Gebäude 1990 gebrannt hat, war Brandstiftung vermutet worden.

Uetersen | Nach dem Großfeuer in der Museumsscheune in Langes Tannen in Uetersen gibt es nun erste Erkenntnisse zur Brandursache: Die Kriminalpolizei in Pinneberg geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Das hat Sandra Firsching, Pressesprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg, mitgeteilt. Das Feuer, das am Sonntag (10. Oktober) gegen 20.30 Uhr am R...

