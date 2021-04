Energiewende : Uetersener FDP will Photovoltaik und E-Mobilität voranbringen

Über zwei Anträge wollen die Liberalen und die fraktionslose Ratsfrau Anne Lamsbach im Bauausschuss abstimmen lassen.

Uetersen | Die FDP-Fraktion in Uetersen und die fraktionslose Ratsfrau Anne Lamsbach wollen mehr Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden und Liegenschaften sowie mehr E-Ladesäulen an öffentlichen Gebäuden installiert wissen. Während der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses sollen zwei Anträge zur Abstimmung gestellt werden. Die Sitzung im Rathaus an d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.