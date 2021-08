Erlöserkirche in Uetersen : Weihnachten rückt näher: Darsteller fürs Krippenspiel gesucht

Engel, Hirten, Maria und Josef – es gibt viele Protagonisten beim weihnachtlichen Krippenspiel. Die evangelische Jugend Uetersen sucht selbige bereits jetzt.

Uetersen | Wer glaubt, zwischen jetzt und Weihnachten 2021 liege noch eine Ewigkeit an Zeit, der irrt. Es sind lediglich 14 Wochen, welche die Gegenwart vom Fest der Geburt Christi trennen. Und das veranlasst die Teamer der evangelischen Jugend in Uetersen, sich schon jetzt aktiv um das Krippenspiel zu kümmern, das am Heiligen Abend in der Erlöserkirche aufgefüh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.