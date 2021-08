Archivtag im Kloster Uetersen : Elsa Plath lädt zur Reise durch Uetersens Geschichte ein

An einem Tag des Jahres öffnen sich die Türen des Klosterarchivs. Dann kommen die alten Schätze ans Tageslicht. Auch während des diesjährigen Archivtags werden spannende Gegebenheiten vergangener Zeiten vorgestellt.

Uetersen | An einem bestimmten Tag eines jeden Jahres gewährt das Uetersener Klosterarchiv Einblick in seine Schätze. 2021 wird das der 5. September, ein Sonntag, sein. Um 17 Uhr wird in die Gräfin-von-Bredow-Scheune eingeladen. Dort wird ein berichtenswerter Teil der Klostergeschichte vorgestellt. Und das mithilfe einer von Lichtbildern geführten kurzweiligen R...

