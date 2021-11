Bauarbeiten : Uetersen: Für eine Woche wird der Tornescher Weg halbseitig gesperrt

Wegen einer Stationseinschleifung wird der Tornescher Weg in Höhe des Bierbahnhofs für eine Woche halbseitig gesperrt. Während der Sperrung wird eine mobile Ampelanlage den Straßenverkehr lenken.

Uetersen | Die Stadtverwaltung Uetersen teilt mit, dass es aufgrund von Bauarbeiten am Tornescher Weg von Montag (29. November) an zu Verkehrsproblemen kommen kann. Die Bauarbeiten würden demnach eine Woche, also bis Sonnabend (4. Dezember), dauern. Halbseitige Straßensperrung Die Neubauten am Tornescher Weg in Höhe des Bierbahnhofs sollen einen Stromansch...

