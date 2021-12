Feuerwehr Uetersen im Einsatz : Durchlauferhitzer geplatzt: Großer Wasserschaden im Gebäude

Die Feuerwehr Uetersen war am Donnerstag (29. Dezember) im Einsatz. Am Großen Sand war in einem Wohnhaus ein Wasserrohr gebrochen.

Uetersen | Die Feuerwehr Uetersen musste am Mittwoch (29. Dezember) gegen 16.15 Uhr ausrücken, weil aus einem Gebäude am Großen Sand Wasser strömte. Vermutet wurde ein Wasserrohrbruch. Von außen deutlich zu hören war das Plätschern des Wassers. Nachdem die Einsatzkräfte eine Zugangstür gewaltsam geöffnet hatten, konnte das Malheur auch in Augenschein ge...

