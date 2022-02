Zum 14. Februar : Uetersener Senioren freuen sich über einen Valentinsgruß

Den Bewohnern des Senioren- und Pflegeheims Haus am Rosarium eine Freude bereiten – das ist ganz einfach: mit einer Karte oder einem Brief zum Valentinstag.

Uetersen | Der Valentinstag ist der Tag der Liebe und des Miteinanders. Um dieses Miteinander zu teilen und für Senioren besonders erlebbar zu machen, bittet das Johanniter-Stift am Rosarium (Senioren- und Pflegeheim Haus am Rosarium) Menschen aus der Region, zum 14. Februar Karten oder Briefe mit Valentinsgrüßen an die Bewohner des Johanniter-Stifts zu schicken...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.