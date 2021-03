Corona-Krise in Uetersen : Maskenpflicht in der Innenstadt kommt bei Gewerbetreibenden gut an

Die Unternehmer Rita Sievers, Bodo Spangenberg und Sönke Behrens befürworten die werktägliche Maskenpflicht in Uetersen.

Uetersen | Die Infektionszahlen steigen gerade wieder. In rasantem Tempo. Kritische Inzidenz-Marken wurden inzwischen erneut gerissen. Auch im Kreis Pinneberg. Um den Anstieg der Fallzahlen zumindest einzudämmen, ist seit Montag (15. März) das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Uetersener City werktags Pflicht. Von Montag bis Sonnabend, jeweils in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.