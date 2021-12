Politiker verteilen Kekstüten : Weihnachtsaktion bei Uetersen Senioren sehr gefragt

Die Kekstüten kommen gut an bei den ältesten der Stadt. Schon am ersten Tag der Verteilung durch Mitglieder des Seniorenbeirats Uetersen und Vertreter politischer Parteien war ein starkes Interesse spürbar. Und es geht weiter.

Uetersen | Mitglieder des Seniorenbeirats und der politischen Parteien in der Ratsversammlung Uetersen haben in diesem Jahr die Verteilung der Kekstüten an Senioren übernommen. Gewöhnlich kommen diese zur adventlichen Kaffeetafel der Stadt Uetersen zusammen, um miteinander gemütliche Stunden zu verbringen. Doch die Corona-Krise zwang die Stadt nach 2020 abermals...

