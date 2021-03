„Mworks“-Umzug nach Elmshorn : Uetersener Stadt-Archiv soll in Räumlichkeiten am Kleinen Sand

Der Maschinenfinder konnte in der Rosenstadt nicht mehr wachsen. Für das Archiv stehe dadurch mehr Fläche zur Verfügung.

Uetersen | Für komplexe Probleme einfache Lösungen finden, das ist tägliches Geschäft von Mworks, dem Maschinenfinder. 2011 gegründet, hatte die Ideenschmiede ihren Sitz bislang am Kleinen Sand in Uetersen. Das ist jetzt, seit Anfang März, Geschichte. Mworks ist nach Elmshorn umgezogen. Geschäftsführer Lars Kobialka hat den Hauptsitz des Unternehmens in die Krüc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.