Uetersen : Kostenlose Entsorgung: Das sind die Sammelplätze für den Weihnachtsbaum

Der Weihnachtsbaum hat ausgedient. Doch wohin damit? Die Abfallspezialisten des Kreises bieten auch in diesem Jahr einen kostenlosen Abhol-Service an.

Uetersen | Auch in diesem Jahr besteht die Möglichkeit, den Weihnachtsbaum kostenlos entsorgen zu lassen. Einen entsprechenden Service bietet der Kreis Pinneberg an. In Uetersen werden die Weihnachtsbäume am Freitag (14. Januar) abgeholt. Wer seinen Baum entsorgt haben möchte, bringe diesen am Vorabend, spätestens aber bis 6.30 Uhr am Abholtag, zu den Sammelplät...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.