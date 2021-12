Urkunde von Ministerin Prien : Uetersener Ludwig-Meyn-Gymnasium ist jetzt Europaschule

In Anwesenheit von Bildungsministerin Karin Prien fand am Montag (20. Dezember) das Akkreditierungsfest anlässlich der Weiterentwicklung des Profils der Uetersener Ludwig-Meyn-Gymnasiums zur Europaschule statt.

Uetersen | Eingerahmt vom musikalischen Können des Schulorchesters des Ludwig-Meyn-Gymnasiums, das zum Auftakt das Te Deum von Marc-Antoine Charpentier und abschließend die Ode an die Freude von Ludwig van Beethoven interpretierte, fand am Montag (20. Dezember) in der Aula der Uetersener Oberschule das Akkreditierungsfest aus Anlass der profilschärfenden Entwick...

