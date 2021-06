Corona-Testzentrum geschlossen : Uetersen: Im Parkhotel Rosarium finden wieder Veranstaltungen statt

Jetzt gibt es nur noch drei Corona-Schnelltestzentren in der Rosenstadt: an der Gerberstraße, an der Wittstocker Straße und am Großen Wulfhagen.

Uetersen | Die Rosenstadt ist um ein Corona-Schnelltestzentrum ärmer: Die Einrichtung im Parkhotel Rosarium ist geschlossen worden. In dem dortigen Saal finden jetzt wieder vermehrt Veranstaltungen statt. In Uetersen geöffnet sind weiterhin die Testzentren auf dem Parkplatz des Drogeriemarkts dm in der Gerberstraße 5-7, die Drive-in-Teststation beim Hagebaumarkt...

