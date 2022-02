Pandemie in Uetersen : Viertes Corona-Testzentrum kommt an den Gerberplatz

Das Testen auf das neuartige Coronavirus wird in der aktuellen vierten Welle (Omikron) als wichtig für den Pandemieverlauf eingestuft. In Uetersen wird dem jetzt mit einer vierten Teststation Rechnung getragen.

Uetersen | Am Freitag (18. Februar) öffnet in Uetersen ein neues Corona-Testcenter, das dann vierte in der Stadt. Betrieben wird es von der in Elmshorn ansässigen Firma SFJ Projekt UG. Die Station wird zwischen dem Warenhaus Famila und dem Gerberplatz in Höhe des ehemaligen Restaurants Briolett errichtet. Es ist die dritte Teststation der Betreiber im Kreis P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.