Online Termine buchen : Uetersen: Bürgermeister Dirk Woschei kündigt Digitalisierungsoffensive an

Die Corona-Krise hat einen Digitalisierungsschub ausgelöst. Die verordnete soziale Distanz zwang zu neuen Strategien. Auch in Uetersens Stadtverwaltung. Für Bürgermeister Dirk Woschei gibt es aber noch viel zu tun.

Uetersen | Die Digitalisierung hat während Corona-Krise einen gewaltigen Schub erfahren. Doch auch ohne das fiese Virus ist das Thema hochaktuell und muss weiter an Fahrt gewinnen. Das weiß man auch in der Uetersener Stadtverwaltung, in der sich Bürgermeister Dirk Woschei (SPD) des Themas jetzt federführend annehmen möchte. Seine Pläne hat er der Ratsversammlung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.