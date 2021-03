Amtsantritt am 1. April : Uetersens neuer Bürgermeister Dirk Woschei vereidigt: Das sind seine Pläne

Dirk Woschei (SPD) ist am Montag (1. März) als Bürgermeister vereidigt worden. Sein neues Amt tritt er am 1. April an.

Uetersen | Dirk Woschei (SPD) wird am 1. April sein Amt als neuer Bürgermeister von Uetersen antreten. Er wird Nachfolger von Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD), die am 31. März aus dem Amt scheidet. Woschei, der sich im November in einer Stichwahl gegen Baris Ka...

