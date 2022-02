Trotz Bürgerentscheid im Mai : Bonava stellt das Bauvorhaben an der Kleinen Twiete in Uetersen vor

„In den Apfelgärten“, so nennt der Projektentwickler Bonava aus Fürstenwalde das Bauvorhaben an der Kleinen Twiete in Uetersen. Möglich werden soll dort ein familienfreundliches und naturnahes Wohnen.

Uetersen | Familienfreundliches und naturnahes Wohnen für Uetersener – das möchte das Wohnungsbauunternehmen Bonava Deutschland GmbH mit Sitz in Fürstenwalde an der Kleinen Twiete in Uetersen verwirklichen. Das Quartier mit insgesamt 114 Wohnungen führt bei Bonava die Bezeichnung „In den Apfelgärten“. Wie Projektleiter Simeon Voss am Freitag (18. Februar) währen...

