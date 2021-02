Am Tornescher Weg : Vorfahrt missachtet: Hoher Blechschaden und ein Verletzter bei Unfall in Uetersen

Ein Autofahrer wurde an der Hand verletzt. Er wurde ambulant versorgt.

Uetersen | Ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Tornescher Weg/ Ossenpadd in Uetersen (Kreis Pinneberg) hat am Mittwoch (24. Februar) gegen 14 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei auf den Plan gerufen. Bei dem Unfall waren zwei Autos zusammengestoßen. Dabei...

