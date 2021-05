Uetersen : Bewohner verlassen Hochhaus: Feueralarm sorgt für Aufruhr in der Jahnstraße

Die Brandmeldeanlage löste aus. Die Feuerwehr konnte aber weder einen Brand, noch eine Rauchentwicklung feststellen.

Uetersen | Große Aufregung in einem Hochhaus an der Jahnstraße in Uetersen (Kreis Pinneberg): Am Montagvormittag (17. Mai) hatte die Brandmeldeanlage in dem Gebäude aus bislang unbekannter Ursache ausgelöst, weshalb alle Bewohner ihre Wohnungen verließen. Die um 11.43 Uhr alarmierte Freiwillige Feuerwehr Uetersen konnte jedoch keine Rauchentwicklung oder gar ein...

