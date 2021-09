Uetersen : Rosenstadtschüler finden bei Müllsammel-Aktion ein Klavier

Am Sonnabend (18. September) wird landauf, landab Müll gesammelt. Uetersener Rosenstadtschüler haben bereits am Donnerstag die Umwelt von den Hinterlassenschaften Dritter befreit. Auch am Freitag werden sie ausschwärmen.

Uetersen | Am Sonnabend (18. September) wird im ganzen Land gesammelt. „Unser sauberes Schleswig-Holstein“ lautet das gemeinsame Motto, dem sich auch die Rosenstadt angeschlossen hat. Mit der Aktion soll vor allem die gemeinsame Verantwortung für die Umwelt gefördert werden. Uetersener Rosenstadtschüler haben bereits am Donnerstag (16. September) fleißig gesamme...

