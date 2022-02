Der Maulwurf kehrt zurück : Uetersen: Gas-Einsatz vertreibt Wühl-Tiere nur kurz von den Sportplätzen

Was tun, wenn der gewünschte Erfolg ausbleibt, ein erneutes Begasen der Maulwürfe auf Uetersens Sportplätzen nicht zulässig ist und alternative Methoden aus Altlastengründen scheitern? Eine Zwischenlösung soll's richten.

Uetersen | Nach wie vor gibt es auf zwei Sportplätzen an der Jahnstraße in Uetersen Probleme mit Maulwürfen sowie Wühl- und Rötelmäusen. Demnach hat eine für diese Tiere tödliche Begasung der Plätze Ende des vergangenen Jahres lediglich zu einem Teilerfolg geführt. Einer aktuellen Vorlage zur Sitzung des Uetersener Ausschusses für Soziales und Umwelt, der am Don...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.