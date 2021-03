Hinter verschlossenen Türen : Ausstellung von Kerstin Meyer hängt im Uetersener Museum Langes Tannen

Wann das Haus wieder öffnen darf, ist noch ungewiss. Doch Museumsleiterin Ute Harms möchte vorbereitet sein.

Uetersen | Eigentlich wollte Uetersens Museumsleiterin Ute Harms am Sonnabend (6. März) die erste Ausstellung dieses Jahres eröffnen. Mit farbenfrohen Werken der Kinderbuchillustratorin Kerstin Meyer. Doch die Vernissage im Museum Langes Tannen an der Heidgrabener Straße in Uetersen muss warten. Die Corona-Krise ist nach wie vor präsent, Museen in Schleswig-Hols...

