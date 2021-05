Feuer am LMG in Uetersen : Pfingsten: Mehrere Papiercontainer stehen an der Seminarstraße in Flammen

Es war der zweite Containerbrand an einer Schule binnen weniger Wochen. Diesmal waren Container am Ludwig-Meyn-Gymnasium in Brand geraten. Alarmiert wurde die Feuerwehr aus der Rosenstadt gegen 22.15 Uhr.

Uetersen | Feuer am Gebäude. Diese Einsatzmeldung signalisierte der Freiwilligen Feuerwehr Uetersen nichts Gutes. Die Brandbekämpfer aus der Rosenstadt mussten am Pfingstmontag (24. Mai) gegen 22.15 an die Seminarstraße ausrücken. Auf dem Gelände der Ludwig-Meyn-Schule standen Papiercontainer in Flammen. Schon wieder brannten in der Altstadt mehrere gro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.