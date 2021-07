Open Air Kino in Uetersen : Diese Filme sind auf der Streuobstwiese von Langes Tannen zu sehen

Es werden drei Filme gezeigt. Die Organisatoren vom Verein zur Förderung von Kinder- und Jugendprojekten in Langes Tannen haben einen Kinder-, einen Familien- und einen Erwachsenenfilm im Gepäck.

Uetersen | Etwas ganz Neues wagt der Vorstand des Vereins zur Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Langes Tannen: Ein Open Air Kino am Rand des Waldes. Genauer: Auf der Streuobstwiese. Profiteure dabei sind alle: Kinder, Familien und auch Erwachsene. Stattfinden soll das Freilichtkino am Sonnabend (31. Juli). Gezeigt werden drei Filme, wobei LED-Technologie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.