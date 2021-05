Trickdiebe sind unterwegs : Uetersen: Seniorin wird in ihrer Wohnung bestohlen

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch (19. Mai) in der Reuterstraße. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und Hinweisgeber.

Avatar_shz von Klaus Plath

20. Mai 2021, 11:49 Uhr

Uetersen | Wie die Polizei shz.de mitgeteilt hat, hat es am Mittwoch (19.Mai) einen Trickdiebstahl gegeben, bei dem eine 82-Jährige Frau an der Reuterstraße in Uetersen bestohlen worden ist. Die Senioren wurde demnach an ihrer Wohnungstür kurz nach 15 Uhr von zwei Männern in ein Gespräch verwickelt. Diese fragten die Dame, ob die gegenüberliegende Wohnung in dem Mehrfamilienhaus frei sei. Die Seniorin ließ die Männer daraufhin in ihre Wohnung.

Während sich der offenkundig ältere Mann mit der Rentnerin unterhielt, sah sich der jüngere in den Räumen um – unbemerkt von der Wohnungsinhaberin. Nachdem die Unbekannten die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Geschädigte das Fehlen von 100 Euro aus ihrer Handtasche.

So sehen die beiden Täter aus

Zur Personenbeschreibung der Täter: Der erste Mann soll ungefähr 75 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Er habe deutsch mit einem nicht näher einzugrenzenden Akzent gesprochen. Der zweite Mann wurde als zirka 30 Jahre alt und dick beschrieben. Er hatte einen Vollbart und einen Stern auf der rechten Halsseite tätowiert. Beide könnten, sagt die Polizei, vom Erscheinungsbild her aus dem arabischen Raum stammen.

Die Polizeistation Uetersen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Identität und Fluchtrichtung der Verdächtigen geben können. Die Ermittler bitten um Mitteilung über etwaige Beobachtungen unter Telefon (04122) 70530.