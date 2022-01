Bahnstraße in Uetersen : 68-jähriger Radfahrer nach Herzstillstand wiederbelebt

Der Radfahrer stürzte am Donnerstagsmorgen (6. Januar) plötzlich auf die Fahrbahn. Sanitäter aus der Rosenstadt konnten ihn reanimieren.

Uetersen | Eine erfolgreiche Wiederbelebung hat es am Donnerstag (6. Januar) im Kreis Pinneberg gegeben. Nach Polizeiangaben befuhr ein 68 Jahre alter Radfahrer gegen 8.25 Uhr die Bahnstraße in Uetersen, als er plötzlich zusammensackte und auf die Fahrbahn stürzte. Der Mann ist in ein Krankenhaus gekommen Zeugen hätte daraufhin den Rettungsdienst (Leitstel...

