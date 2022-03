Gewalt gegen Frauen : Uetersen: 17-Jähriger schlägt Freundin und wirft eine Glasflasche nach ihr

Am frühen Sonntagmorgen mitten in Uetersen: Ein 17-Jähriger schlägt seine Freundin im Streit und wirft eine Glasflasche nach ihr. Aggressiv bleibt er auch nach Eintreffen der Polizei. Er verbringt die Nacht in der Zelle.

