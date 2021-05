Handballer hoffen : TuS Esingen: Entscheidung über Oberliga-Aufstieg rückt näher

In welcher Spielklasse werden die Tornescher in der kommenden Saison antreten? Die Meldung für die Oberliga liegt vor. In der Klärung der Aufstiegs-Frage sind zwei Wege denkbar.

Tornesch | Dass ab Montag, 31. März, in Schleswig-Holstein bis zu zehn Personen auch in geschlossenen Räumen wieder Sport treiben dürfen, ohne vorher einen Corona-Test absolvieren zu müssen, freut vor allem die Hallensportler. „Für uns ist das ein riesiger Schritt“, jubelte Jörg Siegbrecht. Der Handball-Abteilungsleiter des TuS Esingen versprach: „Wir werden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.