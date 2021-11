Corona-Krise : Trotz oder gerade wegen 2G: Uetersens Gastwirte sind optimistisch

Ab Montag (22. November) gilt auch in Schleswig-Holstein in weiten Bereichen die 2G-Regel. Betroffen davon ist auch die Gastronomie. Innenräume dürfen nur Gäste betreten, die geimpft oder von Corona genesen sind.

Uetersen | Wieder etwas Neues in der laufenden, jetzt schon fast zwei Jahre währenden Pandemie: Aufgrund der auch in Schleswig-Holstein stark steigenden Zahl an Corona-Fällen hat die Landesregierung am Mittwoch (17. November) die Reißleine gezogen und das Corona-Regelwerk verschärft. Dabei hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auch die Einführung der 2G-Reg...

