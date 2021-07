Live und per Stream : Trio 3mal1 zu Gast bei Schlager Lounge im Uetersener Burgkino

Eine Schlagerreise von den 1960er Jahren bis in die Gegenwart bietet das Burgkino Uetersen am Sonntag (25. Juli) mit den singenden Schwestern 3mal1 aus Bisingen live und per Stream. Das Event beginnt um 11 Uhr.

Uetersen | In der Zeit des Lockdowns sah Kinoinhaber Bernd Keichel die drei singenden Schwestern 3mal1 aus Bisingen im Zollernalbkreis bei einem Auftritt im Fernsehen. Nun holt er sie für die zweite Veranstaltung seiner Reihe „Schlager Lounge“ nach Uetersen. Wer Alexandra, Franziska und Stephanie live im Burgkino in der Marktstraße 24 oder per Livestream erleben...

