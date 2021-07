Wiedersehen nach 56 Jahren : Treffen der Mädchenabgangsklasse an der Uetersener Realschule

Die 14 Teilnehmerinnen des Klassentreffens, das Christine Möller organisiert hatte, schwelgten in Erinnerungen an die Schulzeit an der Uetersener Realschule. Als Mädchenklasse machten sie dort 1965 ihren Abschluss.

Uetersen | Die Wiedersehensfreude unter den 14 Teilnehmerinnen des Klassentreffens war groß: 1965 hatten sie als reine Mädchenklasse mit mehr als 30 Schülerinnen ihren Abschluss an der Uetersener Realschule abgelegt. Alle fünf Jahre kamen sie seitdem zusammen. Coronabedingt musste das turnusmäßig für das vergangene Jahr vorgesehene Treffen ausfallen. Sonst im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.