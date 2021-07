Fahrer verletzt : Traktor kippt in Heidgraben nach Zusammenstoß mit Kleinbus um

Im Birkenweg in Heidgraben hat ein Kleinbus einen Traktor von der Straße geschoben. Der Trecker fiel daraufhin um. Durch den Schaden lief Öl aus.

Heidgraben | Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Heidgraben: Am Mittwoch (21. Juli) sind am Birkenweg in Heidgraben ein Traktor und ein Kleinbus zusammengestoßen. Dabei wurde der Treckerfahrer verletzt. Kleinbus schiebt Traktor von der Straße Wie Feuerwehrsprecherin Vanessa Steffen berichtet, hat der Kleinbus den Traktor gegen 9.45 Uhr „von der Straße gesc...

