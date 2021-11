Traditionelles Taekwon-Do : Landesmeisterschaft in Uetersen: Alle Platzierungen im Überblick

Seit vielen Jahren werden die Offenen Landesmeisterschaften im von Kwon Jae-Hwa begründeten Taekwon-Do in Uetersen ausgerichtet. Auch in diesem Jahr fanden die Kampfsportler in der Rosenstadt zusammen.

Uetersen | Seit Jahren werden die Offenen Landeseinzelmeisterschaften (OLEM) im traditionellen Taekwon-Do nach Kwon, Jae-Hwa in Uetersen ausgerichtet. Aktive aus Kiel, Uetersen, Potsdam und Hamburg-Harburg hatten sich in der Turnhalle Parkstraße 3 getroffen und die besten des Tages ermittelt. Unter den Siegern und Platzierten sind viele Sportler aus Uetersen, di...

