Neuer Standort : Tornescher Weihnachtsmarkt findet 2021 am Sportpark Torneum statt

Die Stadt gibt die Organisation des Weihnachtsmarktes in die Hände des Sportsbar-Gastwirts Horst Krawutschke. Das Markttreiben soll sich coronakonform auf den Parkplatz, die Soccerhalle und die Gastwirtschaft erstrecken.

Tornesch | In diesem Jahr soll es wieder einen Weihnachtsmarkt in Tornesch geben. Nachdem die Traditionsveranstaltung im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, soll sie sich nun größer als jemals zuvor an einem neuen Standort zurückmelden: Der Weihnachtsmarkt soll 2021 vier Tage andauern und am ersten Adventswochenende am Sportpark Torneum stattfinden....

