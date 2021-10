Tornesch : Feuerwehreinsatz in Papierfabrik Meldorf – Mitarbeiter löscht Brand

In der Nacht von Freitag (15. Oktober) auf Sonnabend (16. Oktober) wurde die Tornescher Feuerwehr zur Papierfabrik gerufen. Der Brand in der Niederspannungsverteilung war nach Eintreffen bereits gelöscht.

Tornesch | Mit 32 Feuerwehrkräften und fünf Fahrzeugen war die Feuerwehr Tornesch am Freitag (15. Oktober) um 23.46 Uhr zum Löschen eines Brandes in der Meldorfer Papierfabrik an die Esinger Straße ausgerückt. Gemeldet worden war ein Feuer in der Niederspannungsverteilung. Flammen waren bei Eintreffen der Wehr bereits gelöscht Beim Eintreffen der Wehr war ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.